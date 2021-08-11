شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل تطور معدلات نمو قطاع النقل خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة العام المالى 2021/2022 نمو قطاع النقل بنسبة 3.8% على غرار عام 20/2021، وقد كان من المستهدف قبل وقوع جائحة فيروس كورونا أن يحقق القطاع معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة تصل إلى 5.6% عام 19/2020 و6.5% عام 20/2021.

إلا أن التأثيرات السلبية للجائحة على أداء القطاع، استلزمت التحوط فى تقديرات معدلات النمو فى ظل احتمال استمرار تباطؤ حركة الملاحة والتجارة الدولية لفترة قادمة، وتراخى عودة التدفقات السياحية بالمعدلات السابقة على وقوع الجائحة، فضلا عن تأثر شبكات النقل الداخلى بالظروف الحاكمة للنشاط الاقتصادى والمعاملات السوقية وانتقالات الأفراد فى عام الخطة.

ونستعرض فيما يلى مراحل تطور معدلات نمو قطاع النقل خلال 5 سنوات:

- عام 17/2018 بلغ نحو 3.8%

- عام 18/2019 ارتفع إلى 4.1%

- عام 19/2020 تراجع إلى 3.9%

- عام 20/2021 متوقع أن يحقق 3.8%

- عام 21/2022 مُستهدف أن يستقر عند 3.8%