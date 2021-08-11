حزب تركي معارض ينتقد أردوغان ونظامه

محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

انتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، تصريحات وزير الزراعة والغابات التركي، بكير باكدميرلي، بإرسال مروحتين لإطفاء الحرائق باليونان في حين أن السلطات لا تستطيع إخماد الحرائق في تركيا.



ووفقًا لموقع «سوزجو» التركي، أكد أوزتراك أن سبب خروج حرائق الغابات عن السيطرة هو حكومة أردوغان التي اهتمت بمصلحتها الخاصة على حساب مصلحة الغاابات.

وشدد على أهمية اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لإبقاء سكان قرى موغلا وجبال طوروس في موطن أجدادهم، حتى لا يتغير التركيب الديموغرافي للمناطق المحروقة.