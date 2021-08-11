محمد الفلاح - بعد استقالة كومو.. هوكول أول حاكمة لنيويورك

الأربعاء 11 أغسطس 2021

ستصبح كاثي هوكول قريبا أول امرأة تشغل منصب حاكم نيويورك، بعد استقالة حاكم المدينة السابق أندرو كومو بعدما اتهمته 11 امرأة بالتحرش.



وبصفتها نائبة حاكم نيويورك، وهو الموقع الثاني في تسلسل القيادة على مستوى الولاية، فإنها ستتسلم المنصب في غضون أسبوعين من الحاكم آندرو كومو، زميلها الديمقراطي الذي استقال الثلاثاء بسبب فضيحة تحرش جنسي.

وكتبت هوكول (62 عاما) على تويتر "أتفق مع قرار الحاكم كومو التنحي، هذا هو الفعل الصائب الذي يصب في مصلحة سكان نيويورك".

وأضافت "نظرا لأني خدمت على جميع المستويات الحكومية ولأني المرشحة التالية في تسلسل القيادة، فإنني على استعداد لتولي منصب الحاكم السابع والخمسين لولاية نيويورك".

وظلت هوكول على مدى 14 عاما عضوا في مجلس بلدية هامبورج، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 55 ألفا وتقع بالقرب من مسقط رأسها في بافالو.

وقالت جوان كيسنر، وهي ديمقراطية عملت إلى جانب هوكول في مجلس المدينة خلال الفترة من 1997 وحتى 2007 "نشأت في مدينة هامبورج، ونحن في غاية الفخر الآن بعد أن أصبحت أول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية نيويورك".

وبعد الخبرة التي اكتسبتها هوكول في هامبورج، عينها حاكم نيويورك آنذاك إليوت سبيتزر كبيرة لموظفي مقاطعة إيري، واستقال سبيتزر من منصب حاكم الولاية عام 2008.

وفي عام 2011 ، فازت هوكول في انتخابات خاصة بدائرة في الكونجرس لم يفز بها أي ديمقراطي منذ 40 عاما.