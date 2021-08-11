شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة بإقليم «مدغ» الصومالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ثمانية مدنيين من بينهم طفلان اليوم، مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق، بالقرب من بلدة بعادوين في إقليم مدغ بوسط الصومال.

وأوضح محافظ الإقليم عبدالرحمن علي ديري، أن الثمانية قتلوا عندما دهست عربة كانوا يستقلونها عبوة ناسفة زرعها مسلحون، يشتبه أنهم من حركة الشباب.

وكانت حركة الشباب قد كثّفت هجماتها في الصومال، على الرغم من قيام القوات الحكومية بعمليات مكثفة ضدها في المناطق الوسطى والجنوبية في الأشهر الأخيرة، في محاولة لطرد خلايا الحركة.