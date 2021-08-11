فايزاباد.. تاسع عاصمة ولاية أفغانية تسقط في يد طالبان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف نائب أفغاني في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، النقاب عن أن حركة طالبان استولت على فايزاباد عاصمة ولاية بداخشان في شمال أفغانستان.

وقال النائب الأفغاني ذبيح الله عتيق إن حركة طالبان استولت على مدينة فايزاباد شمال أفغانستان، وهي تاسع عاصمة ولاية يسيطر عليها المتمردون.

وأضاف: "في وقت متأخر من ليل أمس كانت القوات الأمنية لا تزال تقاتل طالبان منذ عدة أيام، لكنها تعرضت لضغط شديد، طالبان استولت على المدينة الآن، والجانبان تكبدا خسائر فادحة".

وباستيلاء الحركة على فايزاباد تصبح عاصمة الولاية التاسعة التي تستولي عليها طالبان منذ بدء الانسحاب القوات الأجنبية من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وسيطرت الحركة في وقت سابق على مدينة بل خمري، التي تبعد 200 كيلو متر شمال العاصمة كابول، وهي العاصمة الثامنة لولاية أفغانية تسقط في أيدي الحركة.

وقال مأمور أحمد زاي، النائب عن ولاية بغلان التي تعتبر "بل خمري" عاصمتها، إن مسلحي "طالبان هم الآن في المدينة، لقد رفعوا رايتهم في الساحة المركزية وعلى مكتب الحاكم"، موضحا أن القوات الأفغانية انسحبت.

وفي وقت سابق الثلاثاء، سيطر مسلحو حركة طالبان على مدينة فراح، غربي أفغانستان، وفق ما أفادت نائبة محلية، لتصبح بذلك سابع عاصمة ولاية أفغانية تسقط منذ الجمعة الماضي.

والإثنين، أعلنت حركة طالبان التي تقاتل الحكومة الأفغانية سيطرتها على إيبك سادس عاصمة ولاية في شمال البلاد، وذلك في تقدم متواصل منذ مع بدء انسحاب القوات الدولية.

وكانت الحركة أعلنت في وقت سابق سيطرتها على 5 عواصم من لولايات أفغانية، وهي: زرنج (ولاية نمروز) وتالقان (تخار) وشبرغان (جوزجان) وساري بول وقندوز عاصمتا الولايتين اللتين تحملان نفس الاسم.