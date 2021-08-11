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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في عهد أردوغان.. تركيا تصل لأعلى معدل للفقر في تاريخها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
وصلت تركيا لأعلى معدل في مؤشرات البؤس بمعدل 32.2 %، ذلك المؤشر الذي يعتمد على إظهار الوضع الاقتصادي للمواطنين العاديين.
وأوضح التقرير الذي أعدته المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن هذا المعدل سيرتفع أكثر في الفترة المقبلة.
ومؤشر البؤس الذي بلغ 32.2 % هو مجموع البطالة والتضخم (13.2 ٪ و18.95 ٪)، وبلغ المؤشر 30.73 % في الشهر السابق.