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في عهد أردوغان.. تركيا تصل لأعلى معدل للفقر في تاريخها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

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وصلت تركيا لأعلى معدل في مؤشرات البؤس بمعدل 32.2 %، ذلك المؤشر الذي يعتمد على إظهار الوضع الاقتصادي للمواطنين العاديين.

 

وأوضح التقرير الذي أعدته المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن هذا المعدل سيرتفع أكثر في الفترة المقبلة.

 

ومؤشر البؤس الذي بلغ 32.2 % هو مجموع البطالة والتضخم (13.2 ٪ و18.95 ٪)، وبلغ المؤشر 30.73 % في الشهر السابق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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