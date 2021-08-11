في عهد أردوغان.. تركيا تصل لأعلى معدل للفقر في تاريخها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وصلت تركيا لأعلى معدل في مؤشرات البؤس بمعدل 32.2 %، ذلك المؤشر الذي يعتمد على إظهار الوضع الاقتصادي للمواطنين العاديين.



وأوضح التقرير الذي أعدته المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن هذا المعدل سيرتفع أكثر في الفترة المقبلة.

ومؤشر البؤس الذي بلغ 32.2 % هو مجموع البطالة والتضخم (13.2 ٪ و18.95 ٪)، وبلغ المؤشر 30.73 % في الشهر السابق.