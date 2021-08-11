تقرير يكشف أن أعداد العاطلين عن العمل تتخطى 3 ملايين مواطن بتركيا

أكد معهد الإحصاء التركي، أن أعداد العاطلين عن العمل في تركيا بلغ 3 ملايين و399 ألف مواطن في يونيو، بمعدل بلغ 10.6 %.

وسبق وأكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والي أغبابا، أن تأثير وباء «كورونا» في تركيا قد يؤدي إلى تفجر البطالة الجماعية في تركيا، موضحًا أن معدل الشركات التي أغلقت أبوابها في يونيو فقط ارتفع بنسبة 116 %.

ولفت نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري الانتباه إلى زيادة حالات إفلاس التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. مؤكدًا أن رفع الإجراءات الاحترازية الذي بدأ تدريجيًا في شهر يونيو لم ينعكس بعد على التجار، وقال إنه نتيجة للسياسات الخاطئة التي نفذتها الحكومة، اضطر التجار إلى الانقطاع عن أنشطتهم والعودة لمدة 16 شهرًا.