شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروع التمويل الأصغر × 8 أرقام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حجم المستفيدين من منتج التمويل الأصغر "النانو" وبلغت 7562 مستفيدا بإجمالي قيمة محفظة تمويل نحو 1.5 مليون جنيه منذ إطلاقه فى أواخر النصف الثاني من عام 2020 حتى منتصف شهر يوليو2021، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول التمويل الأصغر " النانو فاينانس":
- بلغ حجم المستفيدين منه بمنتصف شهر يوليو2021 عدد 7562 مستفيدا.
- إجمالي قيمة محفظة تمويل نحو 1.5مليون جنيه.
- النشاط الخدمي جاء بنسبة 43.33%.
- النشاط التجاري جاء بنسبة 23.3%.
- النشاط الإنتاجي جاء بنسبة 31.3%.
- النشاط الزراعي جاء بنسبة 2.07% من إجمالي قيمة التمويل.
- سجل النشاط نمواً مضاعفاً لمعدلات الاستفادة منه مقارنة بإحصائيات نهاية عام 2020.
- بلغ عدد المستفيدين حتى نهاية عام 2020، حوالى 3429 مستفيد بقيمة محفظة تمويل بلغت 790 ألف جنيه.