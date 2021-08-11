شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروع التمويل الأصغر × 8 أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حجم المستفيدين من منتج التمويل الأصغر "النانو" وبلغت 7562 مستفيدا بإجمالي قيمة محفظة تمويل نحو 1.5 مليون جنيه منذ إطلاقه فى أواخر النصف الثاني من عام 2020 حتى منتصف شهر يوليو2021، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول التمويل الأصغر " النانو فاينانس":