شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. استمرار مقاطعة كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية هاتفياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة يونهاب، إن كوريا الشمالية ترفض لليوم الثاني الرد على اتصالات من جارتها الجنوبية.

يشار إلى أن كوريا الشمالية أعلنت امتناعها عن الرد على المكالمات الهاتفية من جارتها الجنوبية، بعد انتقاد شقيقة الزعيم الكوري الشمالي لسيئول وواشنطن، بسبب تدريبات عسكرية مشتركة بين الجانبين.

وذكرت وكالة "يونهاب" إن بيونج يانج لم تستجب للمكالمات الهاتفية اليومية من كوريا الجنوبية عبر خطوط الاتصال والخطوط العسكرية الساخنة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الذي شهد انطلاق التدريبات الأولية التي تسبق المناورات الصيفية الرئيسية، المقرر إجراؤها في الفترة من 16 إلى 26 أغسطس.

ولفتت الوكالة إلى أن خطوط الاتصال بين الكوريتين التي تشمل خط الاتصال الساخن وقنوات الاتصال العسكرية في المناطق الحدودية الشرقية والغربية، كانت تعمل بصورة طبيعية حتى الصباح، لكن الجانب الكوري الشمالي لم يرد على مكالمات ما بعد الظهر، بحسب مصادر.

يذكر أن "كيم يو-جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون"، أعربت عن "أسفها العميق" إزاء قرار كوريا الجنوبية بالمضي قدما في التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، رغم تحذيرها السابق من أن المناورات ستلقي بظلالها على العلاقات بين الكوريتين.