محمد الفلاح - الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع مهمة غرب مأرب

الأربعاء 11 أغسطس 2021

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، عن تحقيق مكاسب ميدانية في جبهات محافظة مأرب تمثلت في تحرير مواقع جديدة وتكبيد المليشيات خسائر كبيرة.



وقال الجيش إنه تمكن بإسناد من المقاومة الشعبية والقبائل الموالية له، من دحر مليشيا الحوثي، من عدّة مواقع في جبهة الكسارة، غربي مأرب، عقب معارك عنيفة، خلفت قتلى وجرحى.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني نقلا عن مصادر ميدانية قولها إن الجيش حقق تقدماً جديداً في جبهة الكسارة الواقعة غرب مأرب التي تشهد معارك عنيفة منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف أن المعارك انتهت بدحر المليشيا من عدّة مواقع في محيط "ملبودة" بجبهة الكسارة وأن العديد من عناصر المليشيا سقطوا ما بين قتيل وجريح.

وأوضح أن المليشيات التابعة لإيران تعرضت لخسائر في العتاد العسكري منها تدمير طقمين بما عليهما من أسلحة وذخائر، فيما تم استعادة عربة بي إم بي وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وتشهد مأرب التي تأوي نحو مليوني نازح، معارك عنيفة وهجمات متكررة من قبل مليشيا الحوثي .

منذ مطلع العام الحالي، بغية السيطرة عليها ، لكن تلك الهجمات عرضت المليشيات المرتبطة بإيران لخسائر كبيرة من بينها قيادات تنتحل رتبا عسكرية رفيعة.