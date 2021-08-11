شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم جديد.. الجيش اليمني يوجه ضربات قوية لميليشيا الحوثي بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقّق الجيش الوطني اليمني، أمس، تقدماً جديداً في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب اليمنية.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: "إن المعارك التي خاضها الجيش انتهت بدحر الميليشيا من عدّة مواقع في محيط منطقة "ملبودة" وسقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح".

وأضاف المصدر "أن الميليشيا تكبّدت خسائر في العتاد منها تدمير طقمين بما عليهما من أسلحة وذخائر، فيما استعاد الجيش اليمني عربة (بي إم بي) وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة.