شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في بيلوبونيز اليونانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلعت حرائق الغابات مرة أخرى بشكل خارج عن نطاق السيطرة في شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية أمس الثلاثاء، في ظل جبهة نيران لحوالي 10 كيلومترات بالقرب من بلدية جورتينيا.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أنه تم إرسال رسائل نصية إلى سكان حوالى 19 قرية تدعوهم إلى إخلاء المنطقة. واشتعلت النيران في المنازل بقرية بيريس على الجانب الغربي من بيلوبونيز.

وكافحت طواقم الطوارئ لإنشاء حاجز لمنع النيران من الانتشار بشكل أكبر

نحو منطقة إيليا.

وصعبت الرياح على رجال الإطفاء احتواء الحرائق بالرغم من المساعدات

الدولية. وظلت حرائق الغابات مستعرة في جزيرة وابية اليونانية لليوم التاسع على التوالي.

وفي تقديرات أولية، قدر المعهد الجيولوجي لجامعة أثينا أن 90 ألف هكتار من الأراضي احترق في البلاد هذا الصيف حتى الآن.

وفي الوقت ذاته، أعلنت الحكومة اليونانية أنها سوف تدعم إعادة بناء

المنازل التي دمرتها الحرائق بقيمة 150 ألف يورو (175 ألف و500 دولار)

لكل منزل.