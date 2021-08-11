شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع: «حزب الله» طلب من متهمين بانفجار المرفأ عدم المثول أمام القضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن مسؤولين من حزب الله طلبوا من متهمين في قضية انفجار المرفأ عدم الحضور أمام القاضي طارق البيطار. فيما زعيم الميليشيا لا ينام الليل بسبب أهالي ضحايا الانفجار.

وقال جعجع في مؤتمر صحفي عقده أمس أن ما يطرحه البطريرك الراعي يعبر عن 70 % من الشعب اللبناني وذلك في إشارة إلى الحملة التي شنتها الميليشيات على الراعي بعد مطالبته للجيش بالتوجه إلى الحدود.

وأكد جعجع أن لبنان كان دائما سيد نفسه قبل أن يكون هناك ميليشيات باسم «حزب الله» وقال «بدل أن يتوقف المسؤولون في حزب الله عند خطاب البطريرك ويفكروا به بمنطق، إلا أنهم كعادتهم اتجهوا إلى الاتهام بالعمالة».

وتوجه جعجع إلى أمين عام حزب الله حسن نصر الله، بالقول: «يا سيد نصر الله لو حدثت نفس الظروف في منطقة أخرى كان حدث نفس الأمر وأكثرية ساحقة من الشعب اللبناني لا يريدون هذه الأحداث وما حدث في شويا ليس خيانة ولا عمالة، وأصدق كلام ممكن أن تسمعه يا سيد نصر الله جاء من قرويين يزرعون ليعيشوا، والناس قالت نفس الأمر في كل لبنان خلال الانتفاضة الشعبية وتعبت من معادلتكم».

وقال: إذا أهالي شويا عبروا بشكل تلقائي عن شعورهم والبطريرك الراعي تحدث بوضوح ورصانة وقال رأيه وهو يتفق به مع 60 أو 70 % من اللبنانيين وبكركي تتحدث باسم أكثرية اللبنانيين وأنت تفتح عليه أبواب جهنم، كما توجه جعجع إلى المفتي التابع لحزب الله وقال «لبنان دائما كان بلاد سيادة وحرية واستقلال وكان هكذا قبل حزب الله وهكذا سيبقى».

وحول تحقيقات انفجار المرفأ، قال جعجع: انفجار المرفأ بالنسبة لي ضحايا بريئة وأمهات تندب وآباء يبكون ومأساة إنسانية كبيرة وزيادة عن ذلك الانفجار محاولة لتفجير الحياة في لبنان ككل وتفجير للبلد بمن فيه، ولا يمكن أن نتساهل أو نستكين قبل تبيان كل الحقائق المحيطة بانفجار المرفأ.

واستكمل جعجع قائلا: شن حسن هجوما ساحقا على المحقق العدلي وقبل البدء ولتغطية السموات بالقبوات استعرض كيف اتهمت بعض وسائل الإعلام حزب الله، فما علاقة بيطار بهذا الأمر؟.

وسأل: «من أين تعرف يا سيد حسن أن التحقيق الفني التقني انتهى؟ وأنت لا تنام الليل من هم أهالي شهداء المرفأ، وهل سمعت يوما بسرية التحقيق؟».

وأكد جعجع، «نعلم تماما أن مسؤولين من حزب الله تواصلوا مع بعض المتهمين والمستدعين الكبار إلى التحقيق وطلبوا منهم عدم الحضور للاستماع إليهم من قبل القاضي بيطار».

ولفت إلى أنه «في جميع التحقيقات الجزائية هناك مبدأ عام اسمه سرية التحقيق ولا يمكن الكشف عن شيء قبل انتهاء التحقيق، وكيف يطالب نصر الله بالكشف عن نتائج التحقيق الفني والتقني وكيف يعرف أنه انتهى أم لا؟ وكيف تعتبر أن بيطار لا يمكنه الوصول إلى الحقيقة؟».

وتوجه جعجع مجددا إلى نصر الله، بسؤال: «كيف عرفت يا نصر الله أن أهالي الشهداء اتجهوا إلى أناس لا علاقة لهم بالجريمة؟ هل أنت مطلع على التحقيق؟ اخبرنا ما تعرفه إذن، من أين تعلم يا سيد حسن أنه ليس هناك وحدة معايير في التحقيق؟ أقله علينا انتظار القرار الظني لنعلم».

وتابع قائلا: «لتتحدث بكل هذه الأمور يا سيد حسن يعني أنك تعرف الحقيقة، قلها لنا إذن وإذا كنت لا تعرفها فأنت تتجنى وهذا ما يحدث».

وشدد جعجع على أنه «لا يدافع عن أحد ومن رئيس الجمهورية حتى آخر الهرم، يجب أن يخضع للتحقيق أي شخص يتم استدعاؤه ولكن لا يجوز التصويب على قاضي التحقيق قبل صدور القرار الظني».

وسأل جعجع نصر الله: «هل على المحقق العدلي اتهام جميع الناس لتقول له لماذا تتهم «ناس» دون آخرين؟ وكيف تسأله لماذا الاستعجال ومرت سنة على الانفجار؟».