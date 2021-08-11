شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي ينتقد عدم الاحتفاء بذكرى تأسيس الجيش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الليبي يوسف العقوري، هجومًا على من وصفها «الجهات الرسمية في البلاد»؛ بداعي عدم الاهتمام بإحياء ذكرى تأسيس الجيش الوطني.

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب، شدد العقوري على أن الجيش الليبي كان له الدور الأبرز في استقلال البلاد، مؤكدًا ضرورة الاحتفال بالرموز التاريخية التي تعبر عن النضال الوطني وتجمع كل الليبيين في هوية واحدة جامعة.

على صعيد متصل، اتفق مكتب رئاسة مجلس الدولة مع لجنة إعداد مقترح قانون الانتخابات على القواعد العامة التي يتم على أساسها وضع مقترح قانون الانتخابات، وتوزيع الدوائر والمقاعد الانتخابية.

فيما يرى عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط، أنه لا أحد من المسؤولين في مراكز السلطة والنفوذ يشتغل بشكل حقيقي للوصول للانتخابات التشريعية والرئاسية في ديسمبر القادم.

وأضاف قزيط أن تصريحات الأطراف التي وصفها بالمتمترسة في مراكز السلطة والتي تؤيد الانتخابات، هي مجرد قنابل دخان تخفي مواقعهم وتموضعاتهم على الخارطة السياسية، مؤكدًا أن كلاً منهم يحاول عرقلة الوصول للانتخابات وتعليق الفشل في الوصول لها على مشجب الخصوم، وأشار إلى أن الأطراف الدولية لم تقدم إلا تصريحات جوفاء دون ممارسة أي ضغط فعال على الأطراف الناشزة والمتنمرة، بحسب وصفه.