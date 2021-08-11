مناوي حاكما لدارفور.. سلام السودان على الطريق الصحيح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان أن تنصيب مني اركو مناوى، حاكما لإقليم دارفور خطوة في تنفيذ مسار السلام.

جاء ذلك خلال كلمته في مراسم تنصيب منى أركو مناوى حاكما لإقليم دارفور بمدينة الفاشر، بحضور عضو السيادي محمد حسن التعايشى، وعدد من الوزراء وولاةَ ولايات دارفور، وَممثلى البعثات الدبلوماسية بالسودان، ووفودا شعبية ضمت قيادات الإدارة الأهلية.



وتعهد البرهان بالعمل مع شركاء العملية السلمية لحماية السلام من أجل تأسيس دولة المواطنة والمساواة والحرية، مشيرا إلى أن بناء السلام وصيانته مسؤولية مشتركة بين أطراف السلام والشعب السوداني.

وأشار البرهان إلى أنه جاء للفاشر للمشاركة في هذه المناسبة نيابة عن الحكومة والشعب، وهذا دليل على تصميمنا ووقوفنا بصلابة من أجله، ووفاء لأبناء الشعب الذين جعلوا السلام واقعا بما قدموه من تضحيات.

وجدد رئيس مجلس السيادة عزم حكومة الفترة الانتقالية وجديتها في تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكدا أن أطراف السلام ستشرع فورا في إنفاذ بند الترتيبات الأمنية وتكوين القوات المشتركة لإقرار السلام في ربوع دارفور.

وشدد البرهان على ضرورة إنصاف النازحين واللاجئين وتعويضهم عن بعض ما فقدوه، قائلا مخاطبا حاكم إقليم دارفور: إن" أهل دارفور أمانة في عنقك"، داعيا عبد الواحد محمد نور، وعبد العزيز الحلو إلى والإسراع بالانضمام لركب السلام.

المصالحات والسلام

من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوى، إنه سيعمل مع الجميع لتحسين الأوضاع في دارفور، مشيرا إلى أن تنصيبه حاكما للإقليم لن يكون على حساب دور ولاة الولايات.

وأشار مناوى إلى أن هناك عددا من القضايا ستكون من أولويات حكومته في الفترة القادمة، في مقدمتها تنفيذ بند الترتيبات الأمنية والعمل على استتباب الأمن والشروع الفوري في المصالحات بين المكونات الاجتماعية.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتطوير الزراعة بالشراكة مع منظومة الصناعات الدفاعية للقوات المسلحة والمواصلة في شبكة المياه بتمويل من البنك الأفريقي، مؤكدا أنه سيعمل على فتح أبواب تجارة الحدود مع جميع الدول.

وبدوره، اعتبر والى ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن أن تنصيب حاكم إقليم دارفور مناسبة تاريخية و فرصة لإنزال السلام إلى أرض الواقع، داعيا أطراف السلام للإسراع بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

ووقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح على اتفاق جوبا لسلام السودان في الثالث من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، حيث نص الاتفاق على تنصيب حاكم لإقليم دارفور.