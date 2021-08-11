بايدن: لست نادماً على الخروج من أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن: لست نادما على الخروج من أفغانستان

الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنه "ليس نادما" على قراره سحب قوات بلاده من أفغانستان والذي من المقرر إنجازه نهاية الشهر الجاري.



وقال بايدن في مؤتمر صحفي، إنه:"لست نادما على قراري"، مضيفا "على الأفغان أن يقاتلوا من أجل أنفسهم"، في وقت تواصل طالبان سيطرتها على مزيد من المناطق الأفغانية.

في السياق ذاته، قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تقول إن مستويات العنف في أفغانستان مرتفعة بشكل غير مقبول ولا تتماشى مع اتفاقية السلام الأمريكية مع طالبان.

وأضاف للصحفيين، قائلا: "يقينا لا يبدو أن مستويات العنف تتماشى مع ما تعهدت به طالبان في تلك الاتفاقية" في إشارة إلى اتفاقية إحلال السلام في أفغانستان المبرمة في 2020.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، سيطرت حركة طالبان، على مدينة بل خمري التي تبعد 200 كليو متر شمال العاصمة كابول، وهي العاصمة الثامنة لولاية أفغانية تسقط في أيدي الحركة

وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أن الحركة تسيطر على 65٪ من أقاليم أفغانستان.