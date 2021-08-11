شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التبادل التجارى بين مصر والبحرين فى 6 أرقام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات البحرينية بمصر خلال العام المالي 2019 /2020 لتسجل 324 مليون دولار مقابل 192,1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 68,7 % ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة عن التبادل التجارى بين مصر والبحرين:
- ارتفاع قيمة الاستثمارات البحرينية بمصر خلال العام المالي 2019 /2020 لتسجل 324 مليون دولار.
- سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين 369,1 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 .
- سجلت قيمة التبادل التجارى بين البلدين 162,4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
- نسبة الارتفاع فى التبادل التجارى بين البلدين وصلت إلى 127,3%.
- ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للبحرين مسجلة 145 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021.
- بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبحرين 107,7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019.