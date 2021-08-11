شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التبادل التجارى بين مصر والبحرين فى 6 أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات البحرينية بمصر خلال العام المالي 2019 /2020 لتسجل 324 مليون دولار مقابل 192,1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 68,7 % ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة عن التبادل التجارى بين مصر والبحرين: