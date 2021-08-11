لو رصيدك خلص.. 7 خطوات لشحن كارت "مواصلاتي" الذكي بدون مصاريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تتوسع شركة مواصلات مصر للنقل الجماعي المميز في نشر كارت "مواصلاتي" عبر مختلف خطوطها، مدفوعة في ذلك بإقرار تخفيضات على أسعار التذاكر داخل الكارت الذكي مقارنة بأسعار التذاكر خارجه.

ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من جمهور الركاب فضلا عن دعم توجه الدولة نحو الميكنة والتحول الرقمي والدفع الإلكتروني بدلا من الاعتماد على الكاش في التعاملات اليومية.

وينشر الخليج 365، 7 خطوات يمكنك من خلالها إعادة شحن كارت "مواصلاتي" حال نفاذ الرصيد.

1- اشحن من خلال أي ماكينة فوري تدعم خاصية "NFC".

2- اختر الشحن بكود الخدمة.. وادخل كود الخدمة 254.

3- ضع كارت مواصلاتي فوق شاشة الماكينة مباشرة.

4- انتظر سماع صوت الصفارة لتأكيد الوصول بالشبكة.

5- اضغط 1 للشحن بـ 20 جنيها، أو 2 للشحت بقيمة أعلى.

6- ادخل القيمة التي تريد شحن رصيدك بها.

7- ضع الكارت مرة أخرى على الشاشة مباشرة حتى سماع صوت الصفارة.

ونوهت الشركة بأن الشحن يكون بنفس القيمة وبدون أي مصاريف إدارية.