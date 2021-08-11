إقامة مؤسسات علمية وثقافية .. ننشر أهداف صندوق الوقف الخيري في القانون الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حدد مشروع قانون الوقف الخيري، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، عدد من الأهداف الأساسية التي يتولى الصندوق تنفيذها وفقًا لما نص عليها التعديلات.

ويرصد الخليج 365، أبرز معلومات عن مشروع القانون الذي نصت مادته الأولى على:

ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا.

وحددت المادة الثانية، بمشروع القانون أهداف الصندوق التي تستهدف تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية.. وغيرها من أعمال البر؛ ومنها:

1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

3- المساهمة في تطوير العشوائيات.

4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وذلك كله في حدود شروط الواقفين.