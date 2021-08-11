الجيش اللبناني يضبط كميات من المازوت مخبأة في البقاع

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

أعلن الجيش اللبناني، أمس، ضبط خزانات تحتوي كميات كبيرة من مادة المازوت، مخبأة تحت الأرض في محافظة البقاع.

وقال الجيش في تغريدة على موقع تويتر إن قوة من قواته دهمت موقعاً في بلدة «الأنصار» بـ «البقاع»، حيث ضبطت عدة خزانات موضوعة تحت الأرض، وتحتوي على كميات كبيرة من المازوت.

وتعيش البلاد أزمة محروقات، ازدادت حدتها مع تنامي الأزمة الاقتصادية الخانقة، والتاريخية، التي تعيشها لبنان.

وعلى مدى العام الماضي، تراجعت قيمة الليرة اللبنانية بمقدار 15 ضعفاً، ما جعل حصول على الأغذية الأساسية أمراً صعب المنال للكثيرين، في الوقت الذي تشهد البلاد نقصاً في كميات الوقود الكافية لتشغيل قطاع الكهرباء، المتعثر أصلاً، أو حتى لرفد المولدات الخاصة التي تبيعه الطاقة مقابل أسعار مرتفعة.

وقد اعتاد اللبنانيون على مشهد الطوابير، إذ ينتظرون لساعات أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت، وتطور الاكتظاظ في مناطق عدة إلى إشكالات وحتى إطلاق نار.