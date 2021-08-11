تفجير 7 أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في كركوك

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية التابعة لوزارة الكهرباء العراقية أمس، تعرض الخط الناقل «كركوك - بيجي» في محافظة كركوك لتفجير عبوات ناسفة أدى إلى سقوط 7 أبراج.

وذكرت الشركة في بيان أن التفجير تسبب أيضاً بانقطاع الأسلاك وخروج الخط عن الخدمة تحديداً ناحية الرياض في محافظة كركوك.

وقال البيان إن استهداف تفجير الخطوط الناقلة وتفجير أبراج الكهرباء أخذ يتوسع بشكل كبير، إذ تتعمد العصابات التخريبية تقطيع أوصال وارتباطات خطوط المنطقة الشمالية بهدف عزلها عن المنظومة الوطنية.

وأكد أن حصيلة الأبراج التي تعرضت للتفجير في محافظات «نينوى وكركوك وصلاح الدين» خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً بلغت 27 برجاً ما أدى إلى توقف عدة خطوط وضعف في تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية.

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المتورطين باستهداف أبراج الطاقة في أنحاء البلاد، فيما اعتمدت خططاً جديدة لحماية الأبراج ووضع حد لمحاولات تخريبها.

وأفاد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أمس، بأنه تم القبض على عدد من المتورطين ومنع وقوع الكثير من الاستهدافات لأبراج الطاقة الكهربائية من خلال نصب كمائن ونشر قوات الاستطلاع الجوي بطائرات القوة الجوية وطيران الجيش وطائرات الاستطلاع من دون طيار.

وتعرض أمس الأول، الخط الناقل «القيارة - سد الموصل» لتفجير عبوات ناسفة أدى إلى سقوط ثلاثة أبراج في محافظة نينوى.

وفي سياق آخر، لقي مدير بلدية محافظة كربلاء عبير سليم الخفاجي، مصرعه، أمس، بالرصاص عند أدائه واجباته الحكومية في المدينة.

وقال مدير إعلام قيادة شرطة كربلاء، العميد علاء الغانمي، إن الخفاجي تعرض لإطلاق نار من شخص بعد مشاجرة بينهما بسبب إزالة بعض الأبنية المخالفة في المنطقة. وقالت مصادر أمنية إن «الخفاجي كان ينفذ حملة لإزالة التجاوزات العشوائية من مناطق زراعية في محيط المدينة، وترافقه آليات هندسية لإزالتها قبل إطلاق النار عليه».