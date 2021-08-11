بايدن يشكر مجلس الشيوخ على دعم خطته للبنى التحتية.. “يمكننا العمل سويا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - توجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالشكر لأعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين للموافقة على خطته الطموحة لتحديث البنى التحتية وخلق الوظائف للأميركيين، وعلق على استقالة حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، وقرار الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

وقال الرئيس الأميركي أمام الصحفيين في البيت الأبيض إن تمرير الخطة في مجلس الشيوخ “لحظة حاسمة تتخطى كل التباينات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري” ويبين أننا “يمكننا العمل سويا” ويثبت أن “الديمقراطية يمكن أن تعمل وأن أصوات الناس يمكن سماعها”.

وأعرب بايدن، في رد على سؤال لأحد الصحفيين، عن ثقته في إمكانية تمرير الخطة، حتى لو لم يكن بأكملها، في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي.

ومن جانبها، قالت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، التي تحدثت قبل بايدن، إن إقرار مجلس الشيوخ خطة البنى التحتية “سيكون له أثر إيجابي واضح على حياة الأميركيين”

ووصف الرئيس الأميركي الخطة بأنها “خطة لإعادة بناء الولايات المتحدة” و”تحولية” و”علامة فارقة” و”استثمار غير مسبوق وتاريخي سوف يغير حياة الأميركيين ويخفض تكاليف المعيشة”، مشيرا أيضا إلى أنها “ستجعل البنية أكثر قدرة على التحمل والتعامل مع أزمة تغير المناخ”.

وتحدث عن جوانب الخطة التي سوف توفر “أكبر استثمار في مجال طرق المواصلات في تاريخ أميركا” وجعلها أكثر أمانا.

وسوف تستثمر الخطة أيضا في محطات الطاقة التي “انهار بعضها” خلال أزمة انخفاض درجات الحرارة في ولاية تكساس الشتاء الماضي، والمياه النظيفة للمدارس والمنازل وتزويد أكثر من 400 ألف مدرسة وحضانة أطفال بمياه شرب صحية خالية من الرصاص. وسوف توفر أيضا إنترنت فائق السرعة “للجميع وبأقل تكلفة”.

وأشار أيضا إلى دعم الاستثمار في السيارات الكهربائية وتغيير طرق التنقل في البلاد، وتقليل معدلات التلوث في الطرق، وتحديث السكك الحديدية وتسريع التنقل بها.

وقال إن خطة البنى التحتية ستوفر آلاف فرص العمل لغير الحاصلين على الشهادة الجامعية، متوقعا توفير 2 مليون وظيفة إضافية سنويا.

وقالت نائبة الرئيس الأميركي في تصريحاتها: “اليوم نقترب خطوة نحو الاستثمار في بناء مستقبل الأجيال القادمة” مشيرة إلى “دعم الجسور والشوارع وأسطول من الحافلات المدرسية الكهربائية وتوفير فرص عمل ورفع مستوى المنافسة العالمية”.

وقالت إن الخطة لا تعني رفع الضرائب على الطبقة المتوسطة كما تعهد الرئيس الأميركي، الذي أكد أيضا خلال المؤتمر أنه لن يرفع الضرائب سنتا واحدا على الأفراد والعائلات التي يقل دخلها عن 400 ألف دولار سنويا.

وقد وافق 68 عضوا في مجلس الشيوخ على خطة بايدن، بعد أسابيع من النقاش والجدل أثمرت أخيرا عن توصل النواب من الحزبين الكبيرين إلى اتفاق بشأن تمويل مخطط استثماري واسع لتمويل تحسين البنى التحتية في البلاد.

وجرت عملية التصويت على الخطة في مجلس الشيوخ بعد أن تم اعتماد 22 تعديلا.

وقال بايدن إنه “لا يندم على قراره سحب القوات الأميركية من أفغانستان”، قائلا إن هذه الخطة “لن تتغير”، وأضاف أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من تريليون دولار خلال 20 عاما هناك، “ودربنا ووفرنا المعدات الحديثة لنحو 300 ألف مقاتل أفغاني”.

وقال بايدن للصحفيين: “يتعين على القادة الأفغان أن يجتمعوا. لقد فقدنا آلاف الأفراد الأميركيين. عليهم أن يقاتلوا من أجل أنفسهم ومن أجل أمتهم”.

لكنه أكد أن الولايات المتحدة تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها لأفغانستان بعد الانسحاب وأهمها توفير الدعم الجوي، والمعدات للقوات الأفغانية ودفع المرتبات لهم.

ودعا بايدن مجددا الأميركيين المترددين في أخذ اللقاحات ضد كوفيد-19 إلى القيام بذلك حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم، وقال إنه سوف يستخدم سلطاته الفيدرالية لتقييد دخول المؤسسات الفيدرالية لغير الملقحين وكذلك في فرض اللقاحات على العاملين في وزارة الدفاع.

وأعرب عن أمله في أن يستطيع المترددون في أخذ اللقاحات “تجاوز المخاوف” مشيرا إلى أن وكالة الغذاء والدواء (أف دي إيه) سوف تعلن قريبا أن اللقاحات آمنة للأطفال، في رد لسؤال حول مخاوف الأهالي من عودة أولادهم للمدارس.

وقال الرئيس الأميركي إنه “يحترم” قرار حاكم ولاية نيويورك الديمقراطي، أندرو كومو، الذي أعلن، الثلاثاء، استقالته من منصبه على خلفية اتهامه من قبل 11 امرأة بالتحرش وبعد ضغوط متزايدة من أعضاء حزبه الديموقراطي للتنحي.

وقال بايدن إنه يحترم قراره لكنه اشار أيضا إلى أنه أدى أداء “ممتازا” في مجال البنية التحتية “لذلك أنا أشعر بالحزن على تصرفاته الشخصية”.