اخبار العالم

الجزائر.. ارتفاع عدد حرائق الغابات في 16 ولاية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الجزائر.. ارتفاع عدد حرائق الغابات في 16 ولاية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفادت الحماية المدنية الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء،‏ بارتفاع ‎عدد حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية.
وسُجل في ولاية تيزي وزو 25 حريقا، و14 بالطارف، و12 حريقا بجيجل ومثلها في بجاية، كما سجلت 9 حرائق بسكيكدة، و4 في بومرداس، و3 في كل من مدن المدية والبليدة وسطيف وعنابة.

كما رصدت الحماية المدنية حريقين في البويرة، وحريقا واحدا في مدن قسنطينة، وقالمة، وتبسة، وسوق أهراس، وتيبازة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا