انت الان تتابع خبر الجزائر.. ارتفاع عدد حرائق الغابات في 16 ولاية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت الحماية المدنية الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية.
وسُجل في ولاية تيزي وزو 25 حريقا، و14 بالطارف، و12 حريقا بجيجل ومثلها في بجاية، كما سجلت 9 حرائق بسكيكدة، و4 في بومرداس، و3 في كل من مدن المدية والبليدة وسطيف وعنابة.
كما رصدت الحماية المدنية حريقين في البويرة، وحريقا واحدا في مدن قسنطينة، وقالمة، وتبسة، وسوق أهراس، وتيبازة.
كما رصدت الحماية المدنية حريقين في البويرة، وحريقا واحدا في مدن قسنطينة، وقالمة، وتبسة، وسوق أهراس، وتيبازة.