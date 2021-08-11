شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام صندوق تكريم الشهداء لصالح أسرهم والمصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018"، نفاذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (16) من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية ومصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم، واستشعارا بحقوق الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف التعويض المادى المستحق للمستفيدين من أعمال الصندوق وفقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك على دفعة واحدة خلال شهر سبتمبر 2021، مشددًا على الالتزام بسرعة صرف كافة التعويضات لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وكذلك استمرار العمل على تطوير برامج الصندوق وحوكمة آلياته المالية وتنمية موارده لصالح أسر الشهداء والمصابين، كما تناول الاجتماع استعراض نشاط وعمل صندوق تكريم الشهداء خلال الفترة الماضية، خاصةً ما يتعلق بتسليم بطاقات التكريم للمستفيدين من القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك خلال شهر أكتوبر 2021.

ونرصد مهام الصندوق والالتزامات التى تقع على عاتقه، وفقا لما ينص عليه القانون:

- توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمصابين.

- توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، ومنح بالمدارس والجامعات

- كفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

- توفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون،

- تقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية

- توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية وخدمات آخرى.

- صرف مبلغ تعويض للمستحقين ومكافآت الوسام .