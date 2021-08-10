وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي يبحثان مستجدات المنطقة

09 أغسطس , 2021 بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم (الاثنين)، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أبرز المستجدات في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بأنتوني بلنيكن، استعرضا فيه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.

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