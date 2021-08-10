حكيم شاكر مدربا للفيصلي الاردني

اعلن نادي الفيصلي الاردني، يوم الثلاثاء، عن توقيع عقداً مع المدرب العراقي حكيم شاكر لتدريب الفريق.

وتم توقيع العقد مع المدرب حكيم شاكر في مؤتمر صحفي لاستلام المهمة بتدريب الفريق. وحضر شاكر تدريبات فريق النادي الفيصلي اليوم للاطلاع على المستوى العام للاعبين. وتعاقدت الادارة مع مساعد حكيم شاكر المدرب العراقي حسين مرشدي ليرافق شاكر بمهمته كمساعد.



