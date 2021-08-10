اخبار العالم

حكيم شاكر مدربا للفيصلي الاردني

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر حكيم شاكر مدربا للفيصلي الاردني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-10 | 23:30

حكيم شاكر مدربا للفيصلي الاردني

153 مشاهدة

اعلن نادي الفيصلي الاردني، يوم الثلاثاء، عن توقيع عقداً مع المدرب العراقي حكيم شاكر لتدريب الفريق.
وتم توقيع العقد مع المدرب حكيم شاكر في مؤتمر صحفي لاستلام المهمة بتدريب الفريق.

وحضر شاكر تدريبات فريق النادي الفيصلي اليوم للاطلاع على المستوى العام للاعبين.

وتعاقدت الادارة مع مساعد حكيم شاكر المدرب العراقي حسين مرشدي ليرافق شاكر بمهمته كمساعد.


» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا