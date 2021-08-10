دولة مجاورة تسجل ارتفاعا قياسيا باصابات ووفيات كورونا

وقفزت حالات الإصابة من نحو أربعة آلاف أوائل تموز إلى ما يزيد على 20 ألفا على مدى الأسبوعين الماضيين.

وسببت تلك القفزة، التي اقترنت مع حرائق الغابات الشديدة في الأقاليم الساحلية بجنوب غرب تركيا، انتكاسة لآمال حدوث انتعاشة قوية للسياحة هذا الصيف بعد الخسائر الفادحة التي سببتها قيود الجائحة العام الماضي.



وقفز عدد الإصابات اليومية الأسبوع الماضي إلى 26822 حالة، وهو أعلى معدل منذ الأسبوع الأول من شهر ايار. وبلغ عدد وفيات كوفيد-19 اليوم الثلاثاء 124.

وتلقى ثلثا البالغين الأتراك جرعة لقاح واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد-19، بينما تلقى ما يقل عن النصف قليلا جرعتين أو أكثر. وأعطت تركيا قرابة 6 ملايين جرعة ثالثة للعاملين في القطاع الصحي ومن تزيد أعمارهم على 50 عاما.