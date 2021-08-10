وزير الخارجيَّة يبحث مع نظيره الإيراني القضايا ذات الاهتمام المُشترك

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزير الخارجية الايراني أعرب عن رغبته في العمل على دعم وتعزيز العلاقات بين بغداد وطهران بما يعكس عمقها"، مُؤكّداً "حرصه على إستدامة التعاون الثنائيِّ في مُختلِف المجالات في المرحلة المقبلة لتحقيق المصالح المُشترَكة للبلدين، وتفعيل ما تمَّ الاتفاق عليه من مُذكرات تفاهم مع الحكومة العراقيَّة".واضاف البيان ان "الجانبان تبادلا الرؤى، والأفكار حول القضايا الإقليميَّة والدولـيَّة محلّ الاهتمام المُشترَك، كما تباحثا في تطوُّرات الأوضاع بالمنطقة، والتحدِّيات التي تواجهها، وضرورة دعم السلام، والاستقرار من خلال تضافر جميع الجُهُود".

واشار البيان الى ان "ظريف أكّد من جهته "حرص بلاده على تعميق أواصر العلاقات بين البلدين، مُعرباً عن شكره لمواقف العراق الرامية باتجاه الدفع بخيار التهدئة، وتجنب التصعيد بالمنطقة".

