انت الان تتابع خبر العمليات المشتركة تعقد مؤتمرا امنيا لتأمين زيارة عاشوراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن عقد مؤتمر امنيا لمناقشة مستجدات الوضع الأمني المتزامن مع ذكرى زيارة عاشوراء وشهر محرم الحرام وتأمين الحماية اللازمة للزائرين .
وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الفريق أول الركن نائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير الشمري ترأس مؤتمراً امنياً موسعاً في مقر قيادة عمليات بغداد بحضور الفريق الركن معاون رئيس أركان الجيش للعمليات والفريق الركن قائد عمليات بغداد والفريق الركن قائد قوات الشرطة الاتحادية واللواء الركن مدير الاستخبارات العسكرية وقائدي المقرات المتقدمة لعمليات بغداد (الكرخ-الرصافة) وممثل عن هيئة الحشد الشعبي (مدير العمليات ) وقادة الفرق وآمري التشكيلات ومدراء الوكالات الاستخبارية" .
واضاف ان "المؤتمر عقد لمناقشة مستجدات الوضع الأمني المتزامن مع ذكرى زيارة عاشوراء وشهر محرم الحرام وتأمين الحماية اللازمة للزائرين خلال تأديتهم للشعائر الحسينية وتعزيز الحماية للأماكن والمزارات المقدسة" .
واضاف ان "المؤتمر عقد لمناقشة مستجدات الوضع الأمني المتزامن مع ذكرى زيارة عاشوراء وشهر محرم الحرام وتأمين الحماية اللازمة للزائرين خلال تأديتهم للشعائر الحسينية وتعزيز الحماية للأماكن والمزارات المقدسة" .
وفي سياق متصل اكد الفريق أول الركن نائب قائد العمليات المشتركة "على ضرورة تكثيف الجهود الاستخبارية وتزويد القطعات الماسكة بالمعلومات لملاحقة عصابات داعش الإرهابية وتفويت الفرص على من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن وحماية البنى التحتية والممتلكات العامة".