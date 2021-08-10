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بالارقام.. اصابات كورونا في العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية

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بغداد - ياسين صفوان - 2021-08-10 | 20:45

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في الموقف الوبائي.. سجلت وزارة الصحة والبيئة تسعة آلاف وتسعمئة وسبعين اصابة جديدة بفايروس كورونا، ستمئة وستة وثمانون منها في بغداد الرصافة، والف وسبعمئة واثنان وثمانون واحدة في الكرخ، ومئة وثمان وثمانون في مدينة الطب، والفان وتسعة وستون في اقليم كردستان، كما اعلنت الوزارة تسجيل تسعة الاف وتسعمئة وستة وعشرين حالة شفاء، وستة وستين وفاة في عموم البلاد.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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