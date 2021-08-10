الإرياني: إيران تدعم الحوثي لابتزاز المجتمع الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الثلاثاء، إن النظام الإيراني قدم لمليشيات الحوثي كل أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري.

وأضاف أن طهران تدعم مليشيات الحوثي بشحنات أسلحة "صواريخ باليستية، طائرات مسيرة"، وخبراء عسكريين، وخبراء في صناعة الألغام بأنواعها والعبوات الناسفة، وشحنات النفط المهربة، والقنوات الفضائية والمواقع والوسائل الإعلامية".



وغرد الإرياني على حسابه في "تويتر" ردا على تصريحات أدلى بها القيادي الحوثي محمد عبد السلام لقناه "العالم الإيرانية" حيث اعترف فيها بتلقي المليشيات الحوثية دعما عسكريا إيرانيا بالصواريخ والطيران المسير وطالب باستمرار هذا الدعم.



واعتبر الإرياني أن اعتراف الناطق باسم الحوثيين المدعو محمد عبدالسلام، بالدعم العسكري الذي قدمه نظام ولاية الفقيه في إيران للمليشيات من شحنات أسلحة وتكنولوجيا وخبراء في التصنيع العسكري، للانقلاب على الدولة اليمنية وقتل اليمنيين واستهداف الأمن الإقليمي وتهديد خطوط الملاحة الدولية "ليس جديداً ولا مفاجئا".



وأكد وزير الإعلام اليمني أن العلاقة بين النظام الإيراني ومليشيا الحوثي الإرهابية تمتد لمراحل تأسيس ونشأة الحركة، والحروب التي قادتها ضد الدولة اليمنية قبل العام 2011، مرورا بانقلابها على الدولة والحرب التي خلفها الانقلاب والمتواصلة منذ 7 أعوام".



وقال الإرياني، إنه: "بعد ساعات من اجتياح مليشيات الحوثي لصنعاء أعلنت إيران السيطرة على العاصمة العربية الرابعة، واتخذت الأراضي الواقعة تحت سيطرة المليشيات منطلقا لتتفيذ أجندتها التخريبية وتصعيد إرهابها واستهداف دول الجوار والسفن التجارية وتهديد أمن الطاقة وابتزاز المجتمع الدولي".



وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي ومجلس الأمن، القيام بمسئولياتهم القانونية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ موقف واضح وحازم من التدخلات الإيرانية في اليمن، واستمرارها في تغذية الحرب، وتقويض كل الجهود المبذوله لإحلال السلام في البلاد وتفاقم المعاناة الإنسانية .

