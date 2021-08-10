"السيادة السوداني": لن نسمح بانقلاب عسكري في بلادنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو أنهم "لن يسمحوا بانقلاب عسكري بالبلاد".

وشدد حميدتي، خلال مخاطبة قواته بقاعدة قري العسكرية شمالي الخرطوم الثلاثاء، على أنهم – العسكريون- يريدون "تحولا ديمقراطيا حقيقيا عبر انتخابات حرة ونزيهة ليس مثلما كان يحدث في السابق من غش".

وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات عديدة بالنظر إلى حصار استمر 30 عاماً على السودان.

وتمثلت هذه الإنجازات، وفق نائب رئيس مجلس السيادة في عودة السودان إلى حضن المجتمع الدولي، وبدء إعفاء الديون، ورفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار إلى تحقيق السلام في البلاد والذي يعد الإنجاز الأكبر كونه حقن دماء السودانيين، قائلاً: "لقد طوينا صفحة الحرب ونأمل ألا تعود".

وأفاد أن "بعض الإخفاقات التي تشهدها الفترة الانتقالية المتسبب فيها بعض فاقدي الوطنية"، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن "هؤلاء لو تحلوا بالوطنية بقدر يسير لتجاوز السودان الوضع الذي يعيشه الآن".

وأضاف: "السودان غني بموارده التي تحتاج إلى الاستغلال الأمثل وإدارتها بوطنية لصالح البلاد".

وشدد على أن "ولايات السودان كافة تملك ميزات يجب تسخيرها لصالح المواطن"، مؤكداً أن "الأوضاع الاقتصادية ستشهد تحسناً مستمراً حال خلصت النوايا".

وطمأن بعدم حدوث انقلاب عسكري يقوض الفترة الانتقالية وهذه المكاسب، لافتاً إلى أن "السياسيين هم من يمنحون الفرص للانقلابات بإشغالهم بالسلطة وإهمال التنمية".

وأشاد النائب الأول بجهود القوات النظامية كافة في حراسة البلاد والثغور.

وقال إن "القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات هم أوتاد البلاد يرابطون في الثغور لحمايتها".