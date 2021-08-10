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الجزائر.. ارتفاع قتلى حرائق الغابات إلى 42

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

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أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، أن 42 شخصا، بينهم 25 عسكريا، لقوا حتفهم في حرائق غابات اندلعت شرقي الجزائر العاصمة.

 

وقال بن عبد الرحمن للتلفزيون الحكومي إن الحكومة طلبت المساعدة من المجتمع الدولي وتجري محادثات مع شركاء لاستئجار طائرات لإطفاء الحرائق.

 

وتصاعدت أعمدة الدخان من حرائق في الغابة الواقعة في منطقة تيزي وزو، الثلاثاء، بينما استخدم السكان فروع الأشجار والمياه في محاولة لإخماد النيران.

 

وقال شهود إن عدة منازل احترقت بينما فرت العائلات إلى فنادق وبيوت للشباب، في حين واجهت أطقم الإطفاء صعوبة في الرؤية بسبب الدخان الكثيف.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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