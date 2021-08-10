موعد فتح الطيران بين مصر والكويت

الشارقة - اميمة ياسر - يدرس مجلس وزراء الكويت في الوقت الحالي، تسيير رحلات جوية قريبًا إلى عدد من الدول العربية والأجنبية، وعلى رأس هذه الدولة جمهورية مصر العربية، وذلك وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وقال مصدر مطلع بالكويت، إن الأجهزة العاملة في مطار الكويت، مستعدة للتعامل مع أي زيادة في وجهات السفر والرحلات الجوية المغادرة، إضافة إلى استقبال كل المواطنين والمقيمين، كما تم التأكد من كل الأجهزة والمعدات ومنظومات التشغيل بشكل عام لتفادي أي معوقات من الممكن أن تحدث.

الجدير بالذكر أن الموافقة على استئناف الرحلات الجوية يعود إلى مجلس الوزراء.

يذكر أن الكويت كانت قد أعلنت عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع اثنتى عشرة دولة، في بداية شهر يوليو الماضي، وكانت هذه الدول تم حظرها مؤخرًا لعددًا من الأسباب، أبرزها أسباب صحية، بسبب فيروس كورونا.

كما كان قد قرر مجلس الوزراء الكويتي السماح بتسيير رحلات طيران إلى بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وإيطاليا والنمسا وفرنسا وألمانيا واليونان وسويسرا.