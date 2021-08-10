موعد فتح الطيران بين مصر والكويت

الشارقة - اميمة ياسر - يدرس مجلس وزراء الكويت في الوقت الحالي، تسيير رحلات جوية قريبًا إلى عدد من الدول العربية والأجنبية، وعلى رأس هذه الدولة جمهورية مصر العربية، وذلك وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وقال مصدر مطلع بالكويت، إن الأجهزة العاملة في مطار الكويت، مستعدة للتعامل مع أي زيادة في وجهات السفر والرحلات الجوية المغادرة، إضافة إلى استقبال كل المواطنين والمقيمين، كما تم التأكد من كل الأجهزة والمعدات ومنظومات التشغيل بشكل عام لتفادي أي معوقات من الممكن أن تحدث.
الجدير بالذكر أن الموافقة على استئناف الرحلات الجوية يعود إلى مجلس الوزراء.
يذكر أن الكويت كانت قد أعلنت عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع اثنتى عشرة دولة، في بداية شهر يوليو الماضي، وكانت هذه الدول تم حظرها مؤخرًا لعددًا من الأسباب، أبرزها أسباب صحية، بسبب فيروس كورونا.
كما كان قد قرر مجلس الوزراء الكويتي السماح بتسيير رحلات طيران إلى بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وإيطاليا والنمسا وفرنسا وألمانيا واليونان وسويسرا.