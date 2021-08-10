الجزائر .. استشهاد 25 جنديا من الجيش أثناء محاولتهم السيطرة على الحرائق التي اندلعت في 14 ولاية

الشارقة - اميمة ياسر - نقلت قناة العربية عن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون قوله إن 25 جنديا من الجيش فقدوا أرواحهم أثناء إنقاذهم أكثر من 100 مواطن جراء حرائق بجاية وتيزي وزو.

تواصل الجزائر جهودها لإخماد الحرائق الكارثية التي اندلعت في 14 ولاية. كما توفي مدنيون أيضا بفعل النيران.

وكتب عبد المجيد تبون على حسابه تويتر "بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو".

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية استشهاد وإصابة عسكريين، تابعين لمفرزة من الكتيبة 57 مشاة خفيفة، المتواجدة بمنطقة إيشلاظن بولاية تيزي وزو (150 كلم شرق العاصمة) .

وكانت وزارة الدفاع قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن 18 عسكريا لقوا حتفهم خلال مكافحتهم حرائق الغابات التي اندلعت في شرق العاصمة الليلة الماضية. وقالت الوزارة على صفحتها على فيسبوك "على إثر الحرائق الإجرامية التي نشبت بالناحية العسكرية الأولى، خاصة بولاية تيزي وزو، وبالناحية العسكرية الخامسة، لا سيما بولاية بجاية.. سجلت وزارة الدفاع الوطني، بكل أسف، وفاة 18 عسكريا".