السيطرة على حريق بوحدة سكنية في العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، على حريق بشقة سكنية في منطقة نزهة العبور بالحي الثاني، دائرة قسم شرطة العبور.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة نزهة العبور بالحي الثاني دائرة قسم شرطة العبور.

جرى الدفع بـ 3 سيارت إطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للوحدات السكنية المجاورة، دون تسجيل إصابات.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحريق نشب بشقة بالطابق الأول علوى بعقار مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية ملك "م.د - 29 عامًا - طبيب"، مقيم بذات العنوان.

أتت النيران على بعض محتويات الشقة، فيما أثبت أن الحادث نتج عن ماس كهربائي بجهاز تلفزيون.