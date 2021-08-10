منظمة الصحة العالميّة : تسجيل أوّل وفاةٍ بفيروس "ماربورغ" في غرب إفريقيا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الإثنين، تسجيل أول وفاة بفيروس ماربورغ، في غينيا، غرب إفريقيا.

وفيروس "ماربورغ" يسبب مرض "ماربورج"، وهو مرض شديد العدوى يسبب الحمى النزفية، وتشمل الأعراض الصداع وتقيؤ الدم وآلام العضلات والنزف من فتحات مختلفة، وينتمي إلى نفس عائلة الفيروس المسبب للإيبولا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، إن المريض طلب علاجه في البدء في مستشفى محلي قبل أن تتدهور حالته سريعا ويلقى حتفه.

وشُخَصت الحالة الجديدة في غينيا الأسبوع الماضي بعد شهرين من إعلان خلو البلاد من فيروس إيبولا بعد تفش وجيز العام الجاري أودى بحياة 12 شخصا.

​سبوتنيك