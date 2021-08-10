أمريكيّة ترفع دعوى على أميرٍ بريطاني بتهمة "الإعتداء الجنسي"... التفاصيل

اسماعيل عبد الحي - رفعت إمرأة دعوى قضائية ضد الأمير البريطاني "آندرو" تتهمه فيها "بالإعتداء الجنسي" عليها في ثلاث مناسبات مختلفة.

ورفعت "فرجينيا جوفري" التي تقول إن رجل الأعمال جيفري إبستين إستغلها جنسيا، دعوى مدنية أمس الاثنين أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، ذكرت فيها أن آندرو، دوق يورك، ثاني أبناء الملكة إليزابيث، إعتدى عليها جنسيا وضربها قبل نحو عقدين عندما كان عمرها 17 عاما.

وقالت جوفري التي كان إسمها في السابق فرجينيا روبرتس، في بيان "أُحمّل الأمير آندرو المسؤولية ما فعله بي".

وأضافت "أصحاب السلطة والمال ليسوا بمنأى عن تحمّل مسؤولية أفعالهم... أتمنى لو ترى الضحايا الأخريات أن بالإمكان ألا نعيش في صمت وخوف، وإستعادة الحياة بالإفصاح وطلب العدالة".

وكان الأمير آندرو قد قال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عام 2019، إنه لا يتذكر لقاء جوفري، ونفى نفيا قاطعا ما ذكرته من الإعتداء عليها.

RT