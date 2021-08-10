مذكرة للمشاورات السياسية بين السعودية والنرويج

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ـ عبر الاتصال المرئي ـ وزيرة خارجية مملكة النرويج إيني إريكسون. وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج، بهدف تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.

وقال وزير الخارجية:«البلدان يشتركان في العديد من مجالات التعاون، أبرزها التنسيق المشترك في قطاع النفط والطاقة، ومجالات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، والاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى التشاور المستمر والحوار البناء فيما يتعلق بالتطورات في الشرق الأوسط والقضايا الدولية».

وأضاف:«يتفق البلدان على أهمية تشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات الدولية، والتقيد بمبادئ القانون الدولي، والتعايش السلمي وحسن الجوار، وتحقيق السلم والأمن الدوليين».

وأردف قائلاً:«تتطلع المملكة أن تُسهم مملكة النرويج من خلال عضويتها الغير دائمة في مجلس الأمن، ببذل الجهود الدبلوماسية اللازمة لتعزيز السلم والأمن في المنطقة، والتصدي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها بعض القوى الإقليمية في المنطقة، والتي لا تحترم مبادئ القانون الدولي، وحسن الجوار، وتدعم المنظمات الإرهابية، وتعمل على تأجيج الصراعات في المنطقة».