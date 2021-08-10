24 شاحنة إغاثية سعودية لمحافظات اليمن

عبرت 24 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي خلال يومي 7 - 8 من شهر أغسطس 2021، تحمل على متنها 532.8 طنًا من السلال الغذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات حجة، مأرب، حضرموت، عدن.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عن طريق المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

برنامج طبي

في السودان، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ البرنامج الطبي التطوعي لجراحة الفم والوجه والفكين في مستشفى الأسنان التعليمي بمدينة الخرطوم، وذلك بالشراكة مع رابطة العالم الإسلامي.

وأجرى الفريق التطوعي الطبي خلال اليومين الماضيين 12 عملية جراحية للوجه والفم والفكين، و 5 عمليات شفة أرنبية، وعملية واحدة لترميم فك من عظمة الحوض.

ويستهدف البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوع إجراء 100 عملية جراحية مجانية، تتمثل في عمليات أورام الرأس وتقويم كسور الوجه والفكين نتيجة الحوادث والإصابات وعمليات الشفة الأرنبية، ومن المقرر أن ينتقل البرنامج إلى مناطق أخرى خارج الخرطوم في الأيام المقبلة.

وأشاد مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم الدكتور محجوب منوفلي بجهود المملكة العربية السعودية الإغاثية والإنسانية في السودان، ومنها إسناد النظام الصحي السوداني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، معربا عن تقديره للمبادرة في تنفيذ هذا البرنامج الحيوي.

ويأتي البرنامج الطبي ضمن البرامج التطوعية التي ينفذها المركز في عدد من الدول، بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج.

حفر 163 بئرا

وفي النيجر، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع حفر 163 بئراً سطحية بهدف توفير مياه الشرب للمحتاجين والمتضررين من الجفاف.

وتم تسليم الآبار للسلطات المحلية في المناطق المستفيدة بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة نيامي الدكتور أحمد بن ضيف الله الدلبحي، ومدير وزارة المياه في جمهورية النيجر أدا داؤود، وعضو مجلس الشعب بالنيجر للشؤون الاجتماعية أسومي تاهرو، ومدير فرع المركز في إفريقيا يوسف بن بخيت الرحمة.

وسيستفيد من المشروع 241,880 فرداً، حيث تم حفر 40 بئراً سطحية في منطقة تلابيري، و63 بئرا سطحية في منطقة طاوا، بالإضافة إلى 60 بئراً سطحية في منطقة دوسو.

وثمن مدير عام وزارة المياه بالنيجر دور المملكة العربية السعودية في الوقوف مع بلاده، مقدمًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه لبلاده من مساعدات إغاثية وإنسانية، وكان آخرها مشروع توفير المياه في عدة مناطق بالنيجر.