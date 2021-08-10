مصرع 25 عسكريا في حرائق الجزائر

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه إثر وفاة 25 عسكريا جراء الحرائق المشتعلة بجبال مدينتي بجاية وتيزي وزو.
وكتب تبون في تغريدة: "ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو".
وأضاف "أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء دوت الخليج البررة.تعازيّ لكل أسر الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن وفاة 18 جنديا جراء الحرائق المنتشرة في مناطق من شمال البلاد.
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