حماس تحذر إسرائيل من تراجعها عن التسهيلات في غزة

وأضاف: «هناك تواصل مع الوسطاء من أجل الضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار، لأن الواقع ممكن أن ينفجر، في ظل استمرار الاحتلال في تشديد الحصار على القطاع». قد أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع إلى غزة، التابعة للسلطة الفلسطينية، في وقت سابق، أن إسرائيل تراجعت عن السماح باستيراد سلع وتصديرها، أعلنته الخميس الماضي.
وأوضحت اللجنة أن من بين السلع التي تم العودة عن السماح بإدخالها إلى قطاع غزة أجهزة كهربائية وأجهزة حاسوب ومتعلقات بها وألعاب أطفال كهربائية وكاميرات مراقبة وغيرها. توسطت مصر، في 21 مايو الماضي، بشأن اتفاق لإيقاف إطلاق النار، من أجل إنهاء جولة تصعيد عسكري عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، استمرت 11 يوما، وخلفت مقتل أكثر من 250 فلسطينيا، فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع.
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