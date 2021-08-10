الخراب يخيم على جزيرة «إيفيا» اليونانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أثينا (وكالات)

خيم الخراب على جزيرة إيفيا اليونانية أمس، بين بلدات محاصرة بالنيران وغابات صنوبر متفحمة ومنازل لم يبق منها سوى هياكل، فيما يواصل مئات من عناصر الإطفاء مكافحة النيران لحماية مدينة إيستييا المأهولة، في إطار سلسلة الحرائق التي اجتاحت مناطق عدة من اليونان وتركيا في الأسابيع الأخيرة.

وفي هذه المرحلة، أجلي أكثر من ثلاثة آلاف شخص عن طريق البحر من الجزيرة اليونانية التي اندلعت النيران في جزئها الشمالي في الثالث من أغسطس تحت تأثير موجة قيظ، كما قال مسؤول في خفر السواحل.

ورأت السلطات أن الوضع أفضل أمس، وما زال الإطفائيون بمساعدة متطوعين، يواصلون معركتهم اليائسة في جزيرة إيفيا اليونانية لمنع حريق هائل من الوصول إلى مدينة استييا التي يقطنها 7 آلاف شخص.

وعززت القوات المنتشرة في الجزء الشمالي من إيفيا ووصلت إلى 870 إطفائياً أتى العديد منهم من قبرص وسلوفاكيا وبولندا وصربيا وأوكرانيا ورومانيا، وفقاً لخدمات الإطفاء اليونانية.

وتمت تعبئة 17 مروحية تستخدم لإطفاء الحرائق منها اثنتان من سويسرا واثنتان من مصر، بالإضافة إلى 8 طائرات منها ثلاث طائرات فرنسية كنداير.

وقال رئيس بلدية استييا يانيس كونتزياس على فيسبوك «السكان والإطفائيون يكافحون النيران معاً، ويقاتلون بكل أفئدتهم وأرواحهم».

وتشهد اليونان موجة حرائق مدمّرة منذ أسبوعين مدفوعة بموجة قيظ استثنائية خلفت ثلاثة قتلى.

ومنذ 29 يوليو، احترق أكثر من 93700 هكتار من الأرضي في اليونان، بحسب نظام معلومات الحرائق الأوروبي، وبلغ معدّل الهكتارات التي احترقت في الفترة نفسها بين العامين 2008 و2020 حوالي 2300.

وتم إخلاء قرى بأكملها ودمرت مئات المنازل في إيفيا وشبه جزيرة بيلوبونيز وأجزاء أخرى من البلاد.

وقال نائب وزير الدفاع المدني نيكوس هاردالياس أمس، «بحزن كبير كل منزل دمر مأساة، طعنة في القلب».

وكافح المتطوعون بمؤازرة عناصر الإطفاء، على جبهات عدة طوال الليل لاحتواء النيران التي اندلعت في هذه الجزيرة الجبلية الشاسعة منذ الثالث من أغسطس.

وأمس، بدا رئيس بلدية استييا متفائلاً بشأن هذه الجبهة، وكتب على فيسبوك أن «الحريق تحت السيطرة».

لكن على الجبهة الأخرى، نشر 100 إطفائي من بينهم فرق من صربيا وسلوفاكيا لمحاربة الزحف المستمر لألسنة اللهب.

في بلدة أسمينيو الساحلية التي تهددها النيران، صدر أمر الإخلاء أمس. وأثناء الليل، اجتازت النيران الحواجز اللاجمة للحرائق التي أقيمت في أفغاريا، وهي إحدى القرى القريبة من استييا. وقال رئيس بلدية استييا إن «المروحيات ساعدت كثيراً»، موضحاً «لو قمنا بذلك منذ البداية، لكنا تجنبنا هذا الدمار الكبير». وأضاف على قناة «اي ار تي» التلفزيونية «لقد ارتكبت أخطاء ويجب أن نستخلص العبر، على الدولة اليونانية ألا تنسى أبدًا ما حدث في شمال إيفيا».

وقدّم رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي تعرض لانتقادات من المعارضة والكثير من السكان والسلطات المحلية، اعتذاراً للأمة.

وقال في خطاب متلفز مساء أمس الأول: «أطلب الصفح عن أي أخطاء محتملة ارتكبت في استجابة الحكومة»، مضيفاً «لقد فعلنا كل ما في وسعنا، لكن في حالات كثيرة، لم يكن ذلك كافياً».

مقتل 25 جندياًً بحرائق الغابات في الجزائر

قتل 25 جندياً بالجيش الجزائري، خلال مساهمتهم في إطفاء الحرائق بجبال «بجاية» و«تيزي وزو».وأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن تعازيه إثر وفاة 25 عسكرياً جراء الحرائق.

وكتب تبون في تغريدة: «ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فرداً من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو».

وقالت مصالح الحماية المدنية في بيان إن عناصرها يواصلون جهودهم لإطفاء الحرائق التي بلغت أكثر من 31 حريقاً متزامناً في عدة أنحاء من البلاد. وأضافت أن الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق غابية عبر 14 ولاية، لا سيما بولاية تيزي وزو شرقي البلاد خلفت عدداً من الوفيات، بالإضافة إلى احتراق عدة منازل محاذية للغابات.