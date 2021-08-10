مقتل 5 إرهابيين في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام آباد (وكالات)

قتل 5 إرهابيين خلال عملية نفذتها الشرطة الباكستانية في مدينة «كويتا» عاصمة إقليم «بلوشستان».

وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة الباكستانية أمس، أن العملية نُفذت بناء على معلومات استخباراتية، حيث رصدت موقعاً للإرهابيين، داهمته فرقة من قوات الأمن واشتبكت مع 5 إرهابيين كانوا في ذلك الموقع، وتم القضاء عليهم بعد أن رفضوا الاستسلام، وقاموا بإطلاق النار على قوات الأمن.

وأضاف أن قوات الأمن صادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات، وقامت بعملية تمشيط للبحث عن أي عناصر أخرى على صلة بالإرهابيين.