الأمم المتحدة تدعو إلى فتح ممرات إنسانية لوصول الإغاثة إلى تيجراي

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وكالات)

دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى توفير أموال طارئة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في إقليم «تيجراي» الإثيوبي، وذلك بعد استئناف عمل المفوضية ووصولها إلى مخيمي «ماي ايني» و«ادي هاروش». وقال المتحدث الرسمي للمفوضية بوريس تشيشيركوف إن الاشتباكات العنيفة كانت قد حالت منذ 13 يوليو الماضي من دون وصول المساعدات لنحو 23 ألف لاجئ في كلا المخيمين، وما زالت المفوضية تواجه بعض القيود لوصول الإغاثة، وما زال اللاجئون يواجهون ظروفاً صعبة، وتنقصهم المياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية، داعياً إلى فتح ممرات إنسانية لوصول المساعدات ومواد الإغاثة، ونقل اللاجئين إلى موقع جديد في اليمواش قرب بلدة دابات.