الأزهر يُدين الهجمات الإرهابية في مالي

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)



أدان الأزهر الشريف بشدة، الهجمات الإرهابية التي استهدفت أربع قرى شمال مالي، أمس الاثنين، وأسفرت عن مقتل أكثر من خمسين مدنياً، وإصابة آخرين.



وشدد الأزهر الشريف في بيان له اليوم الثلاثاء، على أن هذه الجرائم تؤكد أن هذه الجماعات الإرهابية تسعى في الأرض فساداً، وتستبيح الدماء البريئة لأغراض دنيئة؛ ترفضها النفوس السوية، وتُبرهن على تجرد هذه الجماعات من كل معاني الرحمة والإنسانية.



وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لمالي، قيادة وحكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى، عز وجل، أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



وكان الرئيس المالي المؤقت الكولونيل أسيمي غويتا، قد أدان الهجمات الإرهابية بشدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، مشيراً إلى أن الجيش أطلق عملية في المنطقة من أجل تحديد المسؤولين عن الهجمات، مؤكداً ضرورة أن يظهر الشعب المالي عزيمة أكبر من أي وقت مضى في مكافحة الإرهاب، معلناً الحداد الوطني لمدة 72 ساعة على أرواح من قضوا في تلك الهجمات الإرهابية.