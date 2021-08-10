السيسي يشيد بالعلاقات بين مصر والإمارات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 5 ثواني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قوة العلاقات بين بلاده والإمارات، وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً إماراتياً رفيع المستوى برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمدينة العلمين الجديدة اليوم الثلاثاء.

وأعرب السيسي عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين، واستشراف آفاق إضافية للتعاون في مختلف المجالات، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية، وذلك ترسيخاً للعلاقات الاستراتيجية بينهما وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها.

وتناول اللقاء عددا من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والإمارات، خاصةً في الشق الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن جهود تعزيز الاستثمارات الإماراتية المصرية المشتركة في مصر في مختلف القطاعات.

ونقل الشيخ طحنون إلى الرئيس السيسي تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بالمناخ الاستثماري والتجاري الجاذب في مصر في ظل العملية التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة الرئيس، وهو ما يوفر فرصاً غير مسبوقة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ككل.

وأكد في هذا الإطار حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، والتطلع لأن تمتد تلك العلاقات الإستراتيجية إلى الأجيال المستقبلية.