أمريكا.. مجلس الشيوخ يقر خطة الرئيس بايدن للبنى التحتية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 7 دقائق

قالت قناة “الحرة” الأمريكية، الثلاثاء، إن 68 عضوا في مجلس الشيوخ وافقوا على خطة الرئيس، جو بايدن، للبنى التحتية.

وسيحيل مجلس الشيوخ مشروع قرار تحديث البنى التحتية بعد إقراره إلى مجلس النواب الأميركي، بعد أسابيع من النقاش والجدل أثمرت أخيرا عن توصل النواب الديمقراطيين والجمهوريين إلى اتفاق بشأن تمويل مخطط استثماري واسع لتمويل تحسين البنى التحتية في البلاد.

وتقدر قيمة المبلغ المرصود للخطة بتريليون ومائتي مليار دولار لإصلاح البنى وتفعيل الاستثمار والتوظيف في الولايات المتحدة.

وجرت عملية التصويت على الخطة في مجلس الشيوخ بعد أن تم اعتماد 22 تعديلا .

ويتضمن المخطط دعما ماليا للحكومة لتحسين شبكة الطرق وتطوير شبكات النقل والجسور وغيرها

وبعد اتفاق نادر بين الديموقراطيين والجمهوريين، تجاوزت الخطة الاستثمارية الواسعة لتحديث البنية التحتية الأميركية التي دافع عنها الرئيس، جو بايدن، عقبات جدية في مجلس الشيوخ.

الخطة التي عملت عليها الإدارة الأميركية عليها، وتعول على تنفيذها لتحقيق أحد أهم أهداف بايدن، تتكون من 2700 صفحة، سببت توترا بين اليسار والوسط داخل الأغلبية الديموقراطية الصغيرة.

بايدن وصف مشروعه بـ”التاريخي” لأن من شأنه أن يتيح 550 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي على الطرق والجسور والمواصلات، وكذلك على الإنترنت العالي السرعة ومكافحة تغير المناخ.

وقيمة الخطة توازي إجمالي الناتج المحلي في إسبانيا العام 2020، إذا ما احتسب تحويل أموال عامة مخصصة لمشاريع أخرى، لفائدة هذه الخطة.

ومساء الأحد، تغلب مشروع القانون على عدد من إجراءات التصويت في مجلس الشيوخ مع انضمام أكثر من ثلث الجمهوريين إلى الديموقراطيين بأغلبية صغيرة.