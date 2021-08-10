جولة للمبعوث الأميركي لأفغانستان بالشرق الأوسط للتحذير من طالبان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:24 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن بدء المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان، “زلماي خليل زادة”، جولة في الشرق الأوسط، في تحرك سياسي يهدف إلى تحذير حركة طالبان، من عملياتها العسكرية في الأراضي الأفغانية.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن وزارة الخارجية الأميركية قولها إن المبعوث زلماي خليل زاد وصل إلى العاصمة القطرية، الدوحة، حيث تفتح طالبان مكتبا سياسيا، “للمساعدة في صياغة رد دولي مشترك للوضع المتدهور في أفغانستان”.

ويأتي هذا وسط هجوم مستمر لطالبان منذ أسابيع، بينما تستكمل القوات الأميركية، وقوات الناتو من انسحابها من أفغانستان.

وكشفت وزارة الخارجية إن خليل زاده، سيضغط على طالبان لوقف هجومها العسكري والتفاوض للتوصل إلى تسوية سياسية، تمثل السبيل الوحيد للاستقرار والتنمية في أفغانستان، وفق “أسوشيتد برس”.

ومع تقدمها الكبير في الآونة الأخيرة، باتت طالبان تسيطر على 6 من عواصم الولايات الأفغانية البالغ عددها 34. وقال مراسل الحرة، الاثنين، إن الحركة شنت عملية عسكرية ضخمة من سبع اتجاهات على مدينة فيض آباد عاصمة ولاية بدخشان شمال البلاد، وأشار إلى أن القوات الأفغانية طلبت دعما جويا لصد الهجمات.

وأعربت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الاثنين، عن قلق الولايات المتحدة بشأن الأوضاع في أفغانستان، وقالت إن الوضع هناك “لا يسير في الاتجاه الصحيح”.

ويأتي تقدم طالبان رغم إدانات المجتمع الدولي، ورفض الحركة العودة إلى طاولة المفاوضات.

تسجيل صوتي

وفي تطور آخر، نشر قائد طالبان العسكري تسجيلا صوتيا إلى مقاتليه، الثلاثاء، يأمرهم فيه بألا يلحقوا الأذى بالقوات الأفغانية ومسؤولي الحكومة في الأراضي التي يسيطرون عليها.

وخلال التسجيل الذي تصل مدته لنحو 5 دقائق، طلب، محمد يعقوب، نجل زعيم طالبان الراحل، الملا محمد عمر، من رجاله أيضا الابتعاد عن المنازل المهجورة لمسؤولي الحكومة والأمن بعد فرارهم، وترك الأسواق مفتوحة وحماية أماكن العمل وبينها البنوك.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان مقاتلو طالبان على الأرض سيلتزمون بتعليمات يعقوب. وكان عدد من المدنيين الفارين من توغل طالبان قالوا إن المتمردين فرضوا قيودا مكبلة على النساء وأحرقوا مدارس.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن مكتب مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنه تلقى أنباء عن إجراء عمليات إعدام خارج القانون، واستخدام أسلحة، وتدمير منازل ومدارس وعيادات في مناطق احتلتها طالبان.

كما وردت أيضا أنباء عن جرائم قتل للثأر، وكان المتمردون قد أعلنوا مسؤوليتهم عن مقتل ممثل كوميدي في قندهار جنوبي البلاد، واغتيال رئيس المكتب الإعلامي للحكومة في كابول، وتفجير استهدف القائم بأعمال وزير الدفاع بسم الله خان محمدي، الذي قتل فيه 8 آخرون، بينما لم يصب الوزير بأذى في الهجوم.