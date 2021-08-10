الرئيس الجزائري يعلن وفاة 25 عسكريا خلال اخماد الحرائق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 18 دقيقة

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه إثر وفاة 25 عسكريا جراء الحرائق المشتعلة بجبال مدينتي بجاية وتيزي وزو.

وأعلن تبون، عبر حسابه على موقع تويتر “مقتل 25 فردا في الجيش الوطني الشعبي بعد إنقاذهم أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة بجبال بجاية وتيزي وزو”، مقدما تعازيه لأهالي الضحايا.

وتيزي وزو، واحدة من أكثر المدن تعدادا للسكان في منطقة القبائل.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن مصالح الحماية المدنية سجلت، منذ الاثنين، نشوب 36 حريقا على مستوى 18 ولاية أكثرها من منطقة الوسط على غرار تيزي وزو (19 حريقا) وبجاية والبويرة وبومرداس و المدية.

وسجلت تيزي وزو وحدها ما لا يقل عن 66 بؤرة حريق عبر عدة مناطق.